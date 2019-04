See all 3 photos

Saturday, June 29, 2019 from 9am-3PM: The ALS Racin’ For A Cure Car Show is coming to Anaheim’s Canyon RV Park at 24001 E. Santa Ana Canyon Rd. Anaheim CA 92808.

Featuring ALS Ambassador, Becky Gaspar, Master Pinstriper Johnny Martinez, and Bob Beck as Grand Marshall.

All proceeds from the event will go to benefit the ALS Guardian Angels Foundation.

For more information on the ALS Racin’ For A Cure Car Show including registration please visit www.alsgacarshow.webstarts.com.